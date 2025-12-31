Самое большое годовое падение с 2020 года: цены на нефть обвалились

На цены влияет геополитическая напряженность, в частности, конфликт ведущих производителей ОПЕК.

Цены на нефть в среду, 31 декабря, почти не изменились. В то же время по итогам 2025 года снизятся более чем на 15%.

Агенство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть Brent снизились почти на 18%, что стало самым существенным годовым процентным падением с 2020 года. В свою очередь нефть марки West Texas Intermediate (WTI) направляется к годовому падению на 19%.

Главной причиной снижения цен считают то, что предложение превышало спрос. На цены повлияли войны, повышение пошлин, рост добычи странами ОПЕК+ и санкции против Российской Федерации, Ирана и Венесуэлы.

Аналитики напоминают, что 2025 год нефть начала с роста, когда бывший президент Джо Байден завершил свой срок, введя жесткие санкции против России. Это нарушило поставки в ключевых покупателей - Китай и Индию.

На цены также повлияли украинские дроны, которые повредили российскую энергетическую инфраструктуру. В то же время конфликт между Ираном и Израилем, который длился 12 дней, угрожал судоходству в Ормузском проливе.

Цены резко обвалились после того, как ОПЕК+ ускорила наращивание добычи. В свою очередь опасения относительно влияния пошлин США сдерживали глобальный рост спроса на топливо.

Специалисты дают осторожный прогноз на следующий год. По словам аналитика BNP Paribas Джейсона Йинга, в первом квартале Brent упадет до 55 долларов за баррель, а затем восстановится до 60 долларов за баррель в течение оставшейся части следующего года.

Блокада венесуэльской нефти - последние новости

США продолжают блокирование экспорта нефти из Венесуэлы. По мнению специалистов, действия Белого дома уже нарушили торговлю "черным золотом" из этой южноамериканской страны. Эксперты приводят пример одного из нефтяных танкеров, который попал под санкции и преследовался американцами. Ему пришлось изменить маршрут и вместо Венесуэлы отправиться в Атлантический океан.

Напомним, о введении блокады на нефтяные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и оттуда Трамп объявил в декабре. Вашингтон обвиняет Каракас в краже нефтяных месторождений и требует их возвращения.

