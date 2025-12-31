В Украине запустят электронный чек для покупок: как это будет работать

Новый сервис будет сохранять чеки в банковском приложении для гарантии и возврата товаров.

В Украине планируют в 2026 году запустить сервис национального электронного чека "еЧек". Покупатель будет получать электронный чек в своем банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, таким образом чек будет храниться в цифровом формате и всегда будет доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Отмечается, что введение "еЧека" - часть более широкого курса государства на дерегуляцию, цифровизацию сервисов и уменьшение лишней административной нагрузки.

Видео дня

"Запуск "еЧека" - это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли. Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса - меньше бумаги и расходов, для государства - более прозрачные данные без усиления контроля", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

В ведомстве добавили, что сервис не обязателен - покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.

Запуск "еЧека" запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение этого экспериментального проекта. На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

Новации в торговле - последние новости

29 декабря стало известно, что Кабмин отсрочил сроки обязательного использования платежных терминалов для ФОП 1-й группы - до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд среди условий утверждения кредита для Украины назвал введение налогообложения доходов с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") и отмену льготы по регистрации НДС для физлиц-предпринимателей.

Вас также могут заинтересовать новости: