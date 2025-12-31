В Украине несколько снизились цены на газ: сколько будут платить украинцы в январе 2026 года

Отмечается, что изменения коснулись месячных тарифов.

Поставщики газа обнародовали свои ценники на январь 2026 года. Некоторые украинцы смогут заплатить за газ несколько меньше.

По информации ГазПравды, на рынке Украины сейчас присутствуют восемь газоснабжающих компаний, из которых четыре поставщика предлагают только годовую цену, еще четверо - и годовую, и месячную переменную.

Следует отметить, что годовые предложения не изменились и находятся в пределах 7,96 до 9,99 грн за куб, а вот месячные тарифы - снизились и находятся в пределах от 8,46 до 25,8 грн за куб.

При этом самый высокий месячный тариф предлагает ТОА "Львовэнергосбыт" - 25,8 грн за куб.

В то же время базовыми для населения являются именно годовые тарифы, а 98% бытовым потребителям - более 12 млн домохозяйств - газ поставляет ГК "Нафтогаз Украины", где зафиксирован тариф на уровне 7,96 грн за куб.

Тариф на газ для населения - последние новости

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Таким образом в течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду. Со своей стороны, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения до апреля 2026 года.

Позже некоторые СМИ сообщили о возможном росте стоимости транспортировки газа для потребителей с 2026 года. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что эти опасения касаются не всех, ведь для бытовых потребителей изменений не предвидится.

