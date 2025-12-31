Без этих блюд не обходился ни один Новый год в СССР.

В Советском Союзе Новый год считался одним из важнейших праздников.Именно к этой дате советские хозяйки старались "достать" лучшие продукты и приготовить любимые блюда, чтобы встретить наступающий год в изобилии. Узнайте, что если на Новый год в СССР и почему.

Как готовились к новому году в СССР - что готовили советские хозяйки

Важно понимать, что накрывали на стол в СССР многие люди. Конечно, от положения человека в обществе, от его социального статуса и уровня зарплаты зависел ассортимент закусок и блюд, однако даже небогатые семьи пытались сделать все, чтобы советский новогодний стол был действительно праздничным и, если не "ломился от угощений", то хотя бы радовал своим разнообразием. Так, хозяйки подавали несколько традиционных блюд.

Запеченное мясо

Главным героем новогоднего стола должно было быть горячее - это могло быть любое мясо, но чаще всего - птица, а именно - курица. Ее фаршировали на свой вкус, натирали солью, горчицей, чесноком, другими имеющимися под рукой специями и запекали в духовке. Люди побогаче могли в качестве мясного горячего подавать утку, гуся, дичь или свинину.

Холодец

Праздничный стол в СССР был бы невозможен без холодца - это блюдо стало традиционным для новогодних праздников. В основном потому, что готовится оно довольно долго и трудно, так что, найти время и потратить силы казалось уместным и возможным только ради большого торжества. В самом бюджетном варианте холодец готовили из курицы, также клали морковь, чеснок, хрен и перец горошком. Однако классическим вариантом считалось блюдо из свиных ножек, ушей, говяжьих костей. Часто холодец получался мутным, особенно при длительной варке и отсутствии привычки осветлять бульон.

Салат "Оливье"

Если спросить у любого человека, заставшего времена Советского Союза о том, какие салаты делали на Новый год в СССР, он сразу же вспомнит про "тазик Оливье". Эта фраза стала именем нарицательным. Дефицитные продукты, вроде зеленого горошка и колбасы, в обычное время достать было непросто, поэтому такой салат можно было позволить себе только на крупный праздник. Конечно, с оригинальным французским рецептом советская интерпретация не имеет ничего общего, однако на вкус блюдо очень понравилось людям, и именно в таком виде многие готовят его до сих пор.

Салат "Селедка под шубой"

Еще один фаворит новогоднего стола в СССР - салат "Шуба". Популярность он обрел лишь в 70-е, и тогда почти у каждой советской хозяйки был свой проверенный рецепт. В классическом варианте в состав салата входит сельдь, морковь, картофель, майонез, свекла, яйца и репчатый лук, но некоторые граждане СССР добавляли тертое яблоко или чеснок. В периоды дефицита майонез нередко готовили дома.

С этим салатом связана интересная легенда, которая появилась как раз на пике популярности блюда. Байка гласила, что "Шуба" олицетворяет советский строй, где селедка - это рабочие люди, корнеплоды - крестьяне, свекла - красный флаг, а майонез - напоминание о революции.

Салат "Мимоза"

Следующее блюдо, которое не утрачивает своей популярности до сих пор - красивый салат "Мимоза", который готовится из рыбной консервы. Нравился он людям, скорее всего, потому, что во-первых, он очень жирный и сытный, а значит, одним салатом можно накормить большое количество гостей. Во-вторых, вкус был необычным - консерва в сочетании с яйцами, овощами и майонезом создавала необычный гастрономический ансамбль.

Советское шампанское, мандарины и икра

Эти три продукта появлялись на столах советских граждан только в новогодние праздники. Такого ассортимента алкогольных напитков, как сейчас, в помине не было, и поэтому единственное доступное шампанское (а точнее - игристое вино) называлось "Советское", его пили, в основном, женщины, в то время как мужчины предпочитали водку или коньяк.

Мандарины тоже были доступны не всем, и оказывались на полках магазинов лишь зимой. Разбирали их быстро, как дефицитный товар, поэтому у многих людей, которые застали ушедшую эпоху, вкус мандаринов ассоциируется с Новым годом.

Об икре и говорить не стоит - в наше время ее можно купить в любом супермаркете в любое время года, если позволяют финансы. В СССР икру нужно было "доставать", просто так приобрести заветную баночку обычный человек не мог, именно поэтому бутерброды на белом хлебе или батоне со сливочным маслом и крупинками черной икры считались верхом роскоши и признаком высокого достатка семьи, в которой на стол подали такую закуску.

