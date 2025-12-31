'Палка о двух концах': эксперт о продаже доли Fire Point Арабским Эмиратам

В то же время помощь партнеров с инвестициями в украинский ВПК - крайне важна.

Желание Объединенных Арабских Эмиратов купить долю капитала производителя ракет "Фламинго" - украинской компании Fire Point - имеет свои преимущества, хотя есть и момент, который может вызвать беспокойство. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это безусловно хорошо, внимание зарубежных партнеров к нашему производству. Будем надеяться, что это производство будет расширено благодаря этому. Хотя ОАЭ поддержали Путина. Давайте вспомним эту информационную атаку относительно якобы бомбардировки резиденции Путина на Валдае. И ОАЭ были одной из тех стран, которая выразила возмущение по этому факту. Поэтому это палка о двух концах", - сказал Попович.

В то же время он отметил важность того, что западные партнеры начали инвестировать деньги в производство украинских дронов. По словам эксперта, хоть украинский ВПК и является существенным, но он продолжает страдать из-за недостатка финансирования.

Видео дня

"И наши партнеры нам это финансируют. И второе - они это делают прежде всего для себя. Поскольку наши беспилотные технологии являются передовыми и сейчас дроны определяют поле боя. Мы сейчас постоянно говорим, что РФ угрожает и европейским странам. Поэтому для европейских стран нет другого выхода, кроме как перенимать наш боевой опыт и нам помогать, вкладываться в нашу безопасность", - пояснил эксперт.

Украинский ВПК: важные новости

Ранее BBC News Украина сообщила, что ОАЭ хотят приобрести 30% доли компании Fire Point. Сообщалось, что стоимость сделки может составлять 760 миллионов долларов. Журналисты сообщили, что компания уже подала нужные документы в Антимонопольный комитет.

Тем временем Business Insider пишет, что Украина начала использовать свои надводные дроны для охоты на российские цели на новых территориях. В частности медиа отмечает сообщение о том, что дрон "Барракуда" смог проникнуть на российские позиции, оставить мины и нанести удар по российским целям, повредив российскую базу материально-технического обеспечения и катер, оснащенный пулеметом. Отмечается, что атака произошла не в открытом море, а на закрытом внутреннем водном пути. А точнее - на реке Днепр.

Вас также могут заинтересовать новости: