Еще одна проблема - мины, на которые, по словам Гайдая, часто наступают даже сами россияне.

Россияне пытаются сбить наступление ВСУ огромной массой мобилизованных, а потом, возможно, будут подключать регулярные части.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире FREEDOM, ситуация на данном участке фронта напряженная: "На смену уничтоженных сразу же затаскивают свежемобилизованных".

"Они слабо подготовлены, подготовить солдата нельзя не то что за неделю, нельзя и за месяц. Одно дело подготовка на полигоне в виртуальных условиях, другое дело когда их с полигона сразу забрасывают на фронт, где артиллерия перемалывает. Это ломает психику, очень сильно влияет на боевой дух, поэтому они и пытаются сдаваться десятками", - рассказал Гайдай.

В настоящее время Россия пытается сбить темпы продвижение украинских защитников именно силами "мобиков".

Кроме того, еще одна проблема - мины, на которые, по словам Гайдая, часто наступают даже сами россияне.

"Проблема Луганской области не только в мобилизованных. Заминировано очень много дистанционно. Это просто хаотически заваленная минами территория. Это все усложняет продвижение", - сказал он.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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