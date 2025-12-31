'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро 31 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 31 декабря, вырос на 10 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 50,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,95 гривни, а евро - по курсу 49,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 31 декабря также остался без изменений и составляет 50,25 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 31 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек. Относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,86 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 14 копеек и составляет 42,59 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,05 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 50,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,50 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: