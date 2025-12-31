Битва за Родинское: в Силах обороны объяснили, что там происходит

По словам украинских военных, Россия использует ложную информацию как оружие.

Населенный пункт Родинское Донецкой области сейчас находится под контролем Сил обороны Украины, продолжаются бои.

Об этом в Telegram заявила пресс-служба 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Силы обороны Украины удерживают н. п. Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов. Военные РФ, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно", - говорится в сообщении.

Видео дня

"Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - отмечают в ВСУ.

Также обнародовано видео, на котором, как объясняют в Силах обороны, украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

Война в Украине - что происходит в Родинском

Напомним, на днях в Оперативном командовании "Восток" заявили, что в Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Говорилось, что в указанном населенном пункте ситуация сложная, продолжаются бои за город, россияне пытались закрепиться вдоль железной дороги к северу от города и в западных районах. Однако противнику это не удалось - информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года оккупанты сосредотачивались на захвате этого населенного пункта, находящегося в тылу Мирнограда и Покровска Донецкой области. Аналитики считают, что взятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам открыть дополнительное направление для попыток захода в указанные города.

