В Украине объявили І уровень опасности: непогода накроет 11 областей (карта)

Укргидрометцентр прогнозирует сильные порывы ветра до 20 м/с.

В Украине на 31 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, накроет 11 областей.

"31 декабря днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня погоду в Украине будет определять тыловая часть циклона с центром на северо-восток от Украины. Это обусловит зимнюю погоду с небольшим снегом, порывистым западным и северо-западным ветром и слабым, местами умеренным морозом ночью и небольшой отрицательной температурой в большинстве областей днем.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, на юге и юго-востоке страны осадки будут местами. На дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается со скоростью 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы полыхают до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза. Днем термометры покажут -2°...-7°, на юге страны от 4° мороза до 1° тепла.

