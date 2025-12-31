РФ нанесла массированный удар по Одессе: есть раненые, среди них - трое детей (фото)

В части города отсутствует электроснабжение, нет водо- и теплоснабжения.

Российская армия в ночь на 31 декабря атаковала Одессу ударными дронами, повреждены жилые многоэтажки, есть пострадавшие, среди которых - 7-месячный младенец.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей.

По его словам, из-за российского удара в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир.

По данным Лысака, среди пострадавших 42-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

"В части города сейчас отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения. На местах повреждений работают коммунальные службы и оперативные штабы. Жители могут получить помощь и консультации, в частности по оформлению документов для получения компенсаций", - заявил чиновник.

На местах работают соответствующие службы. Продолжается обследование домов.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, пострадали 6 человек. В частности, кроме детей - две женщины в возрасте 38 и 58 лет, а также - 42-летний мужчина.

"Враг массированно атаковал Одессу... Начато расследование по фактам совершения военных преступлений - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области рассказали, враг атаковал жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру. В результате попаданий в одном из жилых домов возникло возгорание в квартирах со 2 по 6-й этаж, частично разрушен фасад на 5 и 6-м этажах. Также повреждения получили фасады и остекление еще нескольких многоэтажных жилых домов. Огнем повреждены гражданские автомобили.

Спасены 8 человек, из которых один ребенок. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Развернуты мобильные пункты несокрушимости от ГСЧС и городского совета.

Всего привлекалось 25 единиц техники и более 80 спасателей.

Удар по Одессе 31 декабря - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 31 декабря армия России начала атаковать Одессу и Одесскую область ударными дронами. В городе вспыхнули пожары, из-за попадания часть города осталась без света, водо- и теплоснабжения.

Также стало известно, что в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки, среди раненых есть дети. В Одесской ОГА сообщили, что целью оккупантов стала гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании.

