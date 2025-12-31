Удачные покупки в секонд-хенде начинаются с умения заметить редкие и ценные вещи.

Секонд-хенд уже перестал быть просто местом экономии - сегодня в эти магазины идут "охотиться" за старинными предметами интерьера. Всего одна удачная находка способна изменить атмосферу всего дома, поэтому такие вещи исчезают с полок мгновенно. К тому же это экологичный способ обновить пространство без лишних трат. Рассказываем, какие сокровища из секонд-хенда стоит нести домой.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую одежду лучше не покупать в секонд-хендах - советы экспертов.

Какие находки в секонд-хенд нужно покупать, не раздумывая

В секонд-хендах есть вещи, на которые спрос особенно высокий. Из-за своей уникальности, ценности и особого шарма они исчезают с полок в мгновение ока. Владельцы магазинов секонд-хенд назвали 10 находок, которые разбирают быстрее всего, и поделились советами, как все-таки их купить, пишет издание Martha Stewart.

Видео дня

Винтажная барная посуда

Элегантные бокалы часто покупают не для сервировки, а в качестве декора, поэтому они распродаются с молниеносной скоростью. "Они отлично подходят для оформления коктейльных и барных тележек - людям хочется добавить уникальные предметы в свою коллекцию", - говорит владелица Urban Redeux Уиллоу Райт.

Кроме этого, особым спросом также пользуется резное стекло. "Оно быстро исчезает, потому что оно действительно великолепно, - говорит дизайнер и основательница Curated by Thea Теа Блох-Нил.- В его весе и блеске есть что-то особенное - каждый раз, когда вы его используете, то чувствуете его ценность".

Викторианские комоды и тумбочки

Комоды и тумбочки викторианской эпохи по-прежнему пользуются большим спросом. "Сделаны из массива дерева и украшены красивыми мелкими деталями, они разлетаются как горячие пирожки, - говорит Блох-Нил. - По-настоящему великолепные изделия из твердых пород дерева становятся все более редкими, поэтому, когда вы находите что-то подобное, считайте, что вам очень повезло".

Как найти такие сокровища? "Заглядывайте периодически в свои любимые секонд-хенд магазины, - говорит она. - Хорошие вещи появляются "волнами", и везение приходит к тем, кто не сдается".

Чайники

Винтажные чайники сейчас на пике моды в магазинах секонд-хенд. "Я думаю, что ностальгия по медленному чаепитию играет здесь свою роль, к тому же они красиво смотрятся на плите, - говорит эксперт. - Нержавеющая сталь, латунь, эмаль - чем необычнее, тем лучше".

Серебряные изделия

Серебряные изделия - масленки, подставки под стаканы или корзины для вина - пользуются популярностью среди опытных любителей секонд-хенда, особенно тех, кто любит принимать гостей и устраивать вечеринки.

"По моему опыту, любая посуда с куполообразной крышкой быстро раскупается, - говорит владелица интернет-магазина винтажных вещей Laney on the Hunt Лэни Оукс. - Сейчас в моде сервизы для икры, и многие с удовольствием используют такие предметы именно для этой подачи".

Уникальная керамика

Ручная керамика обладает очарованием, которое просто невозможно найти в серийных наборах. "В наши дни очень трудно найти такие изделия ручной работы, поэтому все, что обладает шармом, созданным руками мастера, мгновенно разлетается", - говорит Блох-Нил.

Яркие стулья

От стульев с капитоне до шикарных кресел - уникальная мебель всегда на вес золота в секонд-хендах. "Если находите удивительный узор, необычный цвет, стальные ножки - все, что не выглядит как массовое производство, - берите, – советует эксперт. - Это те предметы, которые украсят вашу столовую или сделают уютным уголок спальни".

Латунные безделушки

По словам Лэни Оукс, классические винтажные латунные предметы, такие как чаши Monteith, тоже очень привлекают покупателей: "Волнистые края чаш и величественность делает их по-настоящему эффектными".

Латунные подносы и коробки для крикета также не менее популярны, но их может быть сложнее найти в отличном состоянии. "Одним из моих "белых китов" является винтажная латунная пепельница в форме лепестка цветка, - говорит эксперт. - Я видела только одну такую в природе, и, к сожалению, она была повреждена".

Обожженные бамбуковые полки

Они занимают первое место в списке Блох-Нил: "Эти викторианские предметы мебели бывает трудно найти в хорошем состоянии, но, когда они попадаются, это просто необычайная удача. Если вам посчастливится найти такие полки, я обещаю, что вы будете хранить их вечно - они универсальны. Набор, который у меня есть, сначала стоял в прачечной, потом - в ванной, а потом - в детской комнате нашего сына".

Мебель из массива дерева

Мебель из массива дерева (изготовленная з цельных кусков древесины) становится все большей редкостью в крупных магазинах. Поэтому покупать деревянные подставки для растений, приставные столики и пуфики с вышивкой идут в секонд-хенды.

"Эта мебель занимает мало места, ее можно использовать в различных помещениях и комнатах, - говорит Блох-Нил. - К тому же, она идеально подходит для реставрации, покраски или обновления, и по качеству даже превосходит большинство новых изделий".

Пары ламп

Главное правило покупок в секонд-хенде - никогда не разделять пару, особенно если это набор винтажных ламп. "Купите их обе, даже если вам нужна только одна, - говорит Райт. - Никогда не знаешь, когда понадобится добавить лампу где-нибудь в доме, и, может быть, однажды они снова окажутся вместе в одной комнате".

Помимо секонд-хенд магазинов, Райт отмечает, что такие вещи можно найти на блошиных рынках, распродажах недвижимости и даже в интернете.

Вас также могут заинтересовать новости: