В ноябре в Украине появятся общей сложности 110 тысяч новобранцев.

Развертывание дополнительных 110 тысяч или около того мобилизованных вряд ли изменит ход войны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По подсчетам аналитиков, если в ряды ВС РФ было призвано столько мобилизованных, сколько заявляли российские власти, то в ноябре в Украине появятся в общей сложности 110 тысяч новобранцев.

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Направление Россией в Украину 41 тысячи плохо обученных военнослужащих, возможно, временно укрепило российские оборонительные рубежи, хотя эти резервисты все еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления.

"Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч или около того мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны", - утверждают эксперты.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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