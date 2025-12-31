Война в Украине постепенно становится 'войной Трампа', - обозреватель WSJ

Пока Трамп не начнет действовать, война будет затягиваться, считает аналитик.

Меняющийся политический ландшафт устраняет неопределенность относительно устойчивости Украины и нарушает оптимистичный график, который крутился в голове Владимира Путина. События также начинают указывать на то, что президент США Дональд Трамп меняет свой подход в этом вопросе, и противостояние в Украине постепенно становится "войной Трампа". Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман У. Дженкинс-младший.

Он указывает, что Трамп играет роль нейтрального, беспристрастного посредника в войне в Украине, даже несмотря на то, что его администрация поставляет Украине оружие, проводит обучение и предоставляет тактическую разведку.

На самом деле Трамп, как и любой политик, осторожно прокладывает себе путь, взвешивая многочисленные противоречащие интересы. Это пока исключает возможность реального мира, поскольку исключает возможность использования рычагов давления для изменения расчетов Путина. Однако, возможно, приближается день, когда все изменится, и эта война станет войной Трампа, отмечает обозреватель.

"Ему придётся вступить в эскалацию конфликта с Путиным, в которой Трамп, безусловно, одержит победу, но это обойдётся ему в потере части поддержки движения MAGA. Это не принесёт ему неожиданного нового уважения со стороны демократов или республиканцев, никогда не желавших Трампа добиваться именно таких действий с момента его возвращения к власти", - отмечает аналитик.

При этом пока Трамп не начнет действовать, война будет затягиваться, пока Путин не найдет правдоподобное заявление о победе, которое позволило бы оправдать углубляющиеся стратегические потери России.

Позиция Трампа – это поворотный момент

Он мог бы ускорить прогресс, но для этого ему пришлось бы взять на себя ответственность за ситуацию в Украине, которая, по его расчетам - на данный момент), не отвечает его интересам. Однако эти расчеты могут измениться по мере того, как он будет продвигаться по пути второго срока.

При этом, указывает аналитик, Трамп понимает, что внешняя политика предоставляет ему поле возможностей, когда его позиции внутри страны ослабевают.

"Не стоит исключать новые расчеты по Украине, особенно после промежуточных выборов в следующем году. Важно, чтобы Европа объединила средства для вложения в этот процесс. Трамп тяготеет к командам, которые побеждают и мобилизуют ресурсы самостоятельно, чтобы он мог вмешаться и присвоить себе заслуги за их успех", - пишет он.

США и война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны США. По словам президента, Россия использует тысячи дронов и ракет, а американские ракеты для противовоздушной обороны очень помогают.

Премьер польши Дональд Туск заявил, что , США задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после подписания мирного соглашения. Он отметил, что в гарантии безопасности включено присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией.

