Рассказываем, как формируется пенсия для ФОП в Украине (физических лиц-предпринимателей) и на какие выплаты можно рассчитывать.

Предприниматели нередко задаются вопросом, как именно формируется их будущая пенсия и учитывается ли предпринимательский стаж наравне с "обычным" трудовым. Особенно много нюансов возникает у ФЛП, которые начинали работать еще до 2004 года или платят минимальный ЕСВ. Адвокат объяснила, как рассчитывается ФОП-пенсия, как засчитывается стаж, влияет ли группа налогообложения и в каких случаях Пенсионный фонд может отказать в его учете.

Как рассчитывается пенсия для ФОП в Украине - разъяснение адвоката

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, механизм расчета пенсий одинаков как для обычных граждан, так и для физических лиц-предпринимателей. Но в начислении пенсий для ФЛП важнейшую роль играет размер уплаченного единого социального взноса (ЕСВ - УНИАН).

ФЛП учитывают как трудовой стаж, который действовал ранее, так и введенный впоследствии страховой. "Трудовой стаж в Украине действовал до 1 января 2004 года, и физическому лицу-предпринимателю необходимо подтвердить, что оно вело предпринимательскую деятельность", - объясняет адвокат.

С начала 2004 года был введен страховой стаж, и такой стаж учитывается только за тот период, в течение которого лицо уплачивало единый социальный взнос.

Если говорить о том, как считается пенсия для ФОП (ФЛП), то ее размер зависит от:

коэффициента страхового стажа;

дохода ФЛП;

средней заработной платы в Украине за три года до выхода лица на пенсию.

Все эти показатели рассчитываются индивидуально, а затем используются в формуле для расчета пенсии конкретного лица. Чтобы рассчитать, какая пенсия будет у ФОП, можно воспользоваться калькулятором на портале Пенсионного фонда, но результаты такого расчета носят ориентировочный характер.

Многих предпринимателей интересует также вопрос, как начисляется пенсия ФОП в Украине в зависимости от группы - влияет ли она на размер будущих пенсионных выплат. На самом деле пенсия ФОП 1 группа, 2 группа и пенсия ФОП 3 группа не зависит от группы налогообложения.

По словам Елены Воронковой, ФЛП обязаны платить ЕСВ в размере не менее минимального - то есть, 22% от минимальной зарплаты (минимальный размер ЕСВ сейчас - 1760 гривен, а в 2026 году составит примерно 1902 гривны). Только в том случае, когда ФЛП платят ЕСВ в минимальных размерах или больше, им начисляют страховой стаж, а размер будущей пенсии будет зависеть как раз от уплаченного ЕСВ. Если же ФЛП до выхода на пенсию платил минимальный размер ЕСВ, то его пенсионная выплата будет невысокой - близкой к минимальной (минимальная пенсия по возрасту сейчас составляет примерно 2300 гривен, а в 2026 году вырастет до около 2600 гривен).

Следует также помнить, что сам факт регистрации предпринимательской деятельности не означает, что ФЛП начали начислять стаж - он идет лишь только по факту уплаченных взносов.

Как насчитывается пенсия ФОП до 2004 года

Также Елена Воронкова рассказала некоторые нюансы в начислении пенсии ФЛП, которые начали работать в 90-х или 2000-х годах:

Чтобы ФЛП, которые начали заниматься предпринимательской деятельностью до 2004 года, зачислили трудовой стаж, им нужно предоставить Пенсионному фонду либо патент, либо свидетельство на право занятия, а также документы, которые подтверждают уплату взносов в налоговую. Можно взять справку из налоговой об уплаченных взносах или о том, что лицо состояло на учете и не имеет задолженности.

Если же у ФЛП нет документов, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности до 2004 года, то трудовой стаж ему не зачислят. По словам эксперта, Пенсионный фонд не имеет сведений о взносах, уплаченных в 1990-2000 годах. "В моей практике такого еще не было, чтобы Пенсионный фонд сам автоматически зачислил трудовой стаж ФЛП, которые начали работать с 1995 года. Не говорю, что такого быть не может. Но в основном люди обращаются с такой проблемой: ФЛП был, а вот взносов в Пенсионный фонд нет", - рассказывает адвокат.

В случае, если же с документами все в порядке, но Пенсионный фонд отказывается засчитывать ФЛП трудовой стаж до 2004 года, то можно идти в суд, чтобы добиться права на его зачисление. Кроме основных документов - патента и свидетельства о праве на занятие, в судебном порядке в качестве доказательств ведения предпринимательской деятельности можно использовать чеки и квитанции об уплате взносов в Пенсионный фонд.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

