В результате атаки уничтожены посылки на более 2 млн грн.

В ночь на среду, 31 декабря, из-за массированной дроновой атаки России по Одесской области в сортировочном терминале "Новой почты" уничтожены посылки стоимостью более чем 2 млн грн. Об этом заявила пресс-служба компании.

"В ночь на 31 декабря во время массированной атаки в Одесской области обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все работники находились в укрытии, поэтому не пострадали. Однако произошло возгорание прицепа грузового автомобиля "Новой почты", в котором находилось 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 млн грн.

"Все они уничтожены. "Новая почта" компенсирует потерю отправлений. Мы уже связываемся с клиентами относительно возмещения", - заверили в компании и уточнили, что терминал уже возобновил работу.

Атака на Одесскую область 31 декабря: что известно

Армия РФ в ночь на 31 декабря атаковала Одессу и Одесскую область ударными дронами. В результате воздушного нападения в Одессе повреждены жилые многоэтажки, ранения получили 6 гражданских, среди которых трое детей - 7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Также известно, что 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. В части города отсутствует электроснабжение, нет воды и тепла.

В Одесской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в одном из населенных пунктов области вспыхнули склады логистической компании.

