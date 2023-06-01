Российские добровольцы из "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" предупредили о своем визите.

Российские СМИ сообщили о бое на границе с Украиной. Предварительно сообщается об "атаке" на МАПП "Шебекино".

"На границе России и Украины идет бой. По предварительным данным диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны", - говорится в сообщении Telegram-канала Baza

По словам очевидцев, у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино.

При этом бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обнародовали видеообращения, как они заявляют, с российской границы.

"Очень скоро мы выдвинемся на территорию России, чтобы принести мир, свободу и спокойствие. Гайворон – это только начало", - заявил российский доброволец.

По его словам, им в прошлый раз они затрофеили много техники. Они планируют освободить всю Россию – от Белгорода до Владивостока, чтобы "над Москвой подняли бело-синий-белый флаг свободы".

В свою область бойцы РДК заявили, что ведут бои на территории Российской Федерации и "очень скоро покажется окраина Шебекино".

"Мы не можем обеспечить эвакуацию мирного населения, потому что армия РФ обстреливает эти районы и затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах и не бойтесь. Бойцы Российского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями", - подытожили российские добровольцы.

Прорыв в Белгородскую область РФ - что известно

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" на тяжелой технике прорвали границу с Белгородской областью России, в результает чего произошли боевые столкновения. Ранения получили двое бойцов РДК и Легиона.

По их словам, в результате прорыва удалось затрофеить БТР, стрелковое оружие и другую технику. В свою очередь украинские власти заявили, что не имеют отношения к деятельности российских повстанцев, которые проводят операцию для "создания полосы безопасности".

31 мая бойцы РДК сообщили, что взяли под полный контроль территорию, которая преобладает площадь Бахмута, за который оккупанты бились почти год.

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