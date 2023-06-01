С самого утра росСМИ пишут о боях в Белгородской области, на границе РФ и Украины.

Легион "Свобода России" записал видеообращение, подтвердив информацию росСМИ о боевых столкновениях в Белгородской области РФ. Бойцы говорят, что идут освобождать всю Россию.

В Телеграм-канале легиона опубликовано соответствующее видео, в котором говорится о том, что группа военных находится на границе РФ и "очень скоро" зайдет на ее территорию.

"Мы, легион "Свобода России", сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев, благодаря этому мы сможем больше вооружить наших собратьев", - говорит один из бойцов.

"Мы идем освобождать всю Россию - от Белгорода до Владивостока, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы", - подытожил он в видеообращении.

Кроме того, обращение записали и бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК). Они заявляют, что снова ведут бои на территории РФ, "совсем скоро окажутся на окраине Шебекино".

"Находитесь в домах и не волнуйтесь! Бойцы РДК не воюют с мирным населением", - говорит боец в видеообращении.

Напомним, 31 мая издание The Times сообщало, что добровольцы легиона "Свобода России", который хочет сбросить путинский режим в РФ, вербуют тысячи россиян для наступления на Москву.

Бои на границе РФ и Украины утром 1 июня 2023 года

Утром 1 июня в росСМИ появилась информация о том, что на границе России и Украины идет бой. Российские Телеграм-каналы писали о том, что МАПП "Шебекино" (Белгородская область) атаковали якобы диверсанты с помощью танков.

Кроме того, пропагандисты признали, что ночью Шебекино было под сильным обстрелом. По их информации, один из снарядов попал в здание МВД РФ. Часть жителей решила эвакуироваться из города.

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