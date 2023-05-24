Они опровергли предыдущие заявления российского Минобороны о "разгроме".

"Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" дали пресс-конференцию после возвращения из Белгородской области, на которой рассказали о деталях операции.

Командир РДК Денис White Rex сообщил, что после проведения операции в Белгородской области у них двое раненых, а погибших нет. На КПП "Грайворон" они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику.

"В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию, тратят миллиарды - зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений", - сказал он.

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По его словам операция успешна, поскольку "беспрепятственно зашли на территорию России", а жители Белгородской области поддерживают РДК.

"Мы не обладаем каким-то огромным количеством сил, чтобы всю эту территорию занимать и полноценно ее контролировать. Для нас это все по- прежнему - проба сил, и военные и политические цели в рамках этой операции мы имеем. Есть трофеи, есть уничтоженная техника врага", - добавил боец.

Один из командиров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что они "могли бы дойти до Белгорода, если бы была такая задача".

Он отметил, что первая реакция от России на прорыв границы появилась только спустя несколько часов. И стрелять оккупанты начали по домам и мирным жителям Белгородской области.

"Кремлю все равно, кого убивать: украинцев, русских", - сказал военный.

В ЛСР заявили, что общие потери - двое погибших и 10 раненых.

Рейд в Белгородскую область-заявления РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал прорыв бойцов " российского добровольческого корпуса "и Легиона" Свобода России " на территорию Белгородской области. По его версии, было уничтожено свыше 70 "диверсантов", а также автомобильную и бронетанковую технику.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация российской стороны о больших потерях, которые якобы понесли повстанцы в Белгородской области, не соответствует действительности.