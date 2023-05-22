Цель операции - создание "полосы безопасности", отметил Андрей Юсов.

На территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Цель - создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Обновлено 15:25. В "Легионе "Свобода России" заявили о прохождении Горы-Подол: "Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!"

Как заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, операцию проводят исключительно граждане России, передает "Суспільне".

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"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России", состоящие из граждан Российской Федерации, приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородской области от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", - сказал Юсов.

В комментарии "Громадському" в ГУР заявили, что происходящее под Белгородом - это следствие полномасштабного вторжения России в Украину:

"Ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и "Легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина".

В российских Telegram-каналах тем временем появляются новые версии событий под Белгородом, К примеру, заявляется, что "украинские диверсанты" пытаются отступить на территорию Украины: "Сейчас идет зачистка разрозненных групп, не успевших вернуться на территорию Украины. По версии источников, основной их целью были "фотографии на территории России".

Что происходит под Белгородом - актуальное

Напомним, 21 мая губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в селе Головчино атаковали административное здание, по нему якобы запустили квадракоптер.

РосСМИ принялись распространять информацию, что "украинские диверсанты" пытаются прорваться через границу в Белгородскую область.

А утром 22 мая россияне объявили об окружении российского КПП "Грайворон" в Белгородской области, которое расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

Сообщалось, что это бойцы "Русского добровольческого корпуса" проникли в Брянскую и Белгородскую области.