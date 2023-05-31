На кадрах видно, что воины действовали слаженно с привлечением бронированной техники.

Российский добровольческий корпус (РДК) показал видео операции на территории Белгородской области.

Как отметили в РДК, за сутки операции бойцы взяли под полный контроль территорию, которая преобладает площадь Бахмута, за который оккупанты бились почти год.

"Небольшой, но яркий видео-отчёт о нашей минувшей операции на территории временно оккупированной кремлёвский мразью Белгородской области. За сутки нам удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких "упражнений" мы смогли угнать новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК", - подписал видео бойцы.

Мощные кадры операции начинаются с феерической речи главы движения. Он сказал воинам в канун прорыва: "Завтра РДК нападает на Российскую Федерацию, так что пожелайте нам успеха!".

Далее в видеоотчете показали кадры собственно операции. На видео видно, что воины действовали слаженно с привлечением бронированной техники. Была стрельба, взрывы и привлечение авиации.

Прорыв в Белгородскую область

Как сообщал УНИАН, 22-летние бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" прорвали российскую границу на тяжелой технике и попали в Белгородскую область. Произошли боевые столкновения. Ранения получили двое бойцов РДК и Легиона.

По словам повстанцев, им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику. В Украине заявили, что не имеют к этому отношения и что граждане РФ проводят там операцию для "создания полосы безопасности".

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