Инцидент произошел после того, как вертолет пытался пойти на посадку.

В Магаданской области России при посадке разбился и сгорел вертолет Ми-8.

Как сообщают пропагандистское РИА Новости и Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, инцидент произошел утром 19 декабря. Вертолет Ми-8Т сгорел во время приземления в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.

Вертолет врезался в строительный вагончик, перевернулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-Авиа".

Видео дня

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Авиакатастрофы в РФ

С начала вторжения России в Украину и введения санкций против агрессора, в РФ увеличилось количество авиакатастроф.

Так, 9 октября 2022 года в Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24.

17 октября в Ейске (Краснодарский край) военный самолет упал на жилой дом в спальном районе города. Тогда погибли 15 человек.

В конце октября в Псковской области РФ взорвались два вертолета Ка-52 "Аллигатор".

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