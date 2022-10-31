В России подняли по тревоге солдат с целью ликвидации последствий взрывов, а также для "поиска диверсионных групп".

В Псковской области РФ взорвалось два вертолета Ка-52 "Аллигатор" и еще два существенно повреждены.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"На военно-воздушной базе вооруженных сил РФ "Веретье" (Псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются.

"С целью ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия", - заявили в разведке.

"Демилитаризация" РФ

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля в Украине было уничтожено 253 российских вертолета.

Сегодня российские СМИ сообщили, что два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ. Также в ОК "Юг" отчитались о работе за утро и рассказали, что зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 на Херсонщине.

Как пояснили в разведке, Ка - 52" Аллигатор ("Hokum B" по классификации НАТО) - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость - около 16 млн долл.

Вас также могут заинтересовать новости: