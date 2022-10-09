По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов.

В Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24.

Об этом пишет Telegram Baza.

Военный самолет потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки. На фото, опубликованном Baza, видно, что истребитель оккупантов "приземлился" в поле, задняя часть Су-24 сгорела.

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По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов.

Пилоты якобы успели катапультироваться.

Сколько военных самолетов русские потеряли в войне с Украиной

По последним данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 266 самолетов РФ и 235 вертолетов. Один вертолет уничтожен за прошедшие сутки.

Справка УНИАН. Су-24 - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. По последним данным Генштаба, украинские бойцы освободили более 1170 кв. км на Херсонском направлении с начала активных боевых действий.

В Луганской области ВСУ освободили еще семь населенных пунктов: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской громады Сватовского района - Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

Вместе с тем оккупанты продолжают безуспешные атаки на востоке Украины. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Накануне неизвестные подорвали часть автодорожного полотна Крымского моста, что побудило предателей бежать с полуострова в Бердянск, а оттуда - в Россию.

В связи с военными поражениями на поле боя враг продолжает терроризировать гражданское население. Россиянами были обстреляны Запорожье и Полтава.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 62 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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