Погибли 15 людей, пилот катапультировался.

В сети появилось видео с моментом падения военного бомбардировщика Су-34 в российском Ейске 17 октября.

На опубликованной записи также видно и катапультирование пилота.

Самолет упал на жилые дома в спальном районе города. Известно, что жертвами инцидента стали 15 человек.

Видео дня

Сообщалось, что за несколько часов до крушения самолет бомбил Украину. Пилот катапультировался, не пытаясь предотвратить падение самолета на жилые дома.

Авиакатастрофа в Ейске 17 октября

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом вечером 17 октября.

По официальной версии, у самолета загорелся двигатель при взлете.

В результате падения самолета погибли 15 человек, из них 12 – взрослых и трое детей; пострадали 19 человек (14 взрослых и 5 детей).

Сообщалось о том, что в результате авиакатастрофы погибла многодетная семья из 7 человек.

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