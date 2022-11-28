Он разбился в поле, примерно в 300 метрах от дороги.

В России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66.

На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 25 ноября они полетели на охоту и 27-го планировали вернуться домой.

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54-летний Александр был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Именно он управлял вертолетом, когда тот разбился в поле, примерно в 300 метрах от дороги.

Авиакатастрофы в РФ

С начала вторжения России в Украину и введения санкций против агрессора, в РФ увеличилось количество авиакатастроф.

Так, 9 октября 2022 года в Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24.

17 октября в Ейске (Краснодарский край) военный самолет упал на жилой дом в спальном районе города. Тогда погибли 15 человек.

В конце октября в Псковской области РФ взорвались два вертолета Ка-52"Аллигатор".

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