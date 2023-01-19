Над "имиджем" агрессии против Украины работает и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вчерашние абсурдные заявления Владимира Путина, в том числе обвинения Запада в блокаде Ленинграда во время Второй мировой, вероятно, означают то, что Москва хочет заключить войну в Украине в новые "мифы".

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), пропагандисты хотят обрамить войну в Украине в "более масштабные российские национальные мифы о Великой Отечественной войне".

Кроме того, в своей речи Путин повторил стандартную кремлевскую риторику, потому что она нашла отклик в российском ультранационалистическом провоенном сообществе, элементы которого все более критически относятся к его ведению войны.

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Ложь об "украинских нацистах" и "геноциде русских" призвана вернуть поддержку вторжения в Украину среди населения. Сам Путин желает заместить в информационном пространстве рашистских "блогеров".

Над "имиджем" агрессии против Украины работает и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ранее тоже заявлявший о "геноциде русских" и "защите русскоязычного населения", отмечают аналитики.

Все это означает то, что Владимир Путин категорически не желает идти на прямые переговоры с Украиной, говорится в отчете Института изучения войны.

Что наговорил Путин в своей речи 18 января – основное

Российский президент сделал абсурдное заявление о том, что РФ начала войну против Украину с целью ее прекратить. При этом глава Кремля в очередной раз объяснил агрессию "защитой наших людей, проживающих на этих территориях".

Украину Путин рассматривает как российские "исторические территории после развала Советского Союза".

Отдельно Путин высказался о Донбассе. По его словам, Россия "долго пыталась договориться", но ее якобы "водили за нос". И такое, как заявил диктатор, "случается не впервые".

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