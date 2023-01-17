Инцидент якобы произошел случайно.

В Амурской области РФ парень в шутку застрелил свою девушку, а затем попытался выдать это за самоубийство.

Как сообщает Телеграм-канал "База", тело погибшей Юлии нашли в одном из домов амурского села Великоозерка. Прибывшие на место правоохранители сначала решили, что девушка покончила с собой: у нее была прострелена голова, а рядом лежало охотничье ружье и одна гильза. Но уже на следующий день сотрудники очень заинтересовались Алексеем - парнем Юлии.

Во время беседы с полицейскими россиянин признался, что на самом деле девушка погибла случайно. По словам подозреваемого, он решил пошутить, пока чистил оружие, а потому передернул затвор, направил ружье в сторону девушки, сказал "Руки вверх" и нажал на спусковой крючок. В этот момент и раздался выстрел.

Видео дня

"Алексея задержали. Теперь эта шутка обойдется парню от 6 до 15 лет — на него уже возбудили уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении.

"Русский мир": что происходит в РФ

В России продолжается поток трэш-новостей. Недавно во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься за то, что та встречается с украинцем.

"Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка", - кричала на видео женщина и заставляла дочь накидывать петлю на шею.

Потом в Ставропольском стран РФ мать "мобика" сообщила в полицию, что ее сын вернулся домой, перестрелял всю семью и взял в заложники отца. Как оказалось потом, женщина просто слишком увлеклась алкоголем.

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