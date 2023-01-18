По словам кремлевского диктатора, РФ "пытается прекратить эту войну".

Президент РФ Владимир Путин сделал много заявлений о войне против Украины. Кремлевский диктатор попытался оправдать действия своего государства и назвал территории нашего государства российскими.

Путин отметился свежей порцией высказываний во время встречи с ветеранами Второй мировой войны. Главной темой в речи президента РФ стала война в Украине. Диктатор сказал: "Все, что мы делаем сегодня, в том числе и "специальная военная операция", это, как я уже многократно говорил, — попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей "операции": защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил после развала Советского Союза. Сейчас не буду давать оценок, здесь не место и не время. Но, во всяком случае, Россия примирилась с этим событием. Но, тем не менее, мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после "переворота государственного".

Отдельно Путин высказался о Донбассе. По его словам, Россия "долго пыталась договориться", но ее якобы "водили за нос". И такое, как заявил диктатор, "случается не впервые".

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Не миновал Путин и тему Второй мировой войны. Он заявил, что на Ленинградском фронте представители многих европейских государств совершали преступления. Но раньше Россия якобы об этом молчала с целью не портить отношения с другими державами.

Путин также заявил, что на одном из голосований в ООН за документ, осуждающий героизацию нацизма, "против высказались 50 стран". Никаких доказательств в подтверждение своих слов президент России, как обычно, не предоставил.

Выступление Путина 18 января: что известно

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января объявил, что Путин выступит в Санкт-Петербурге 18 января с речью в честь 80-й годовщины прорыва нацистской блокады Ленинграда.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), Путин любит символические даты, а военные блогеры из РФ отметили, что кремлевский диктатор сегодня объявит либо о мобилизации, либо об официальной войне против Украины.

В Москве уже готовятся к протестам на фоне новой волны призыва в армию оккупантов. На улицах российской столицы выросло количество патрулей.

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