Дата символична для диктатора, поэтому он может ею воспользоваться.

Российский диктатор Владимир Путин может объявили о новой волне мобилизации уже сегодня, 18 января.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Путин также может официально объявить войну Украине. Сегодняшняя дата для него символична.

"Путин может объявить вторую волну мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни — возможно, уже 18 января. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января объявил, что Путин выступит в Санкт-Петербурге 18 января с речью в честь 80-й годовщины прорыва нацистской блокады Ленинграда, родного города Путина. Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, а некоторые российские провоенные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью для того, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной", - отметили в ISW.

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Аналитики отметили, что ранее украинские и западные спецслужбы неоднократно предупреждали о запланированной на середину января подготовке Путиным к мобилизации.

Новая волна мобилизации в РФ

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в Украине провел совещание с военным руководством по выполнению решения президента РФ об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн. военнослужащих.

В РФ решили создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на оккупированных территориях. Министр обороны РФ заявил, что масштабные изменения состава ВС РФ будут проводиться в 2023-2026 годах.

По данным СМИ, 15 января страна-агрессор могла начать новую волну мобилизации. В украинском Генштабе заявляли, что Кремль уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин. В то же время уменьшается количество оснований для отсрочки от мобилизации.

По данным западной разведки, Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек.

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