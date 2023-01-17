Так считает даже значительная доля российской молодежи. которая не жила в СССР.

Подавляющее большинство россиян считают советскую эпоху хорошим временем, более половины граждан жалеют, что СССР распался.

Как свидетельствуют результаты опроса, который провел российский Фонд "Общественное мнение", 80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем (это на 2% меньше, чем в прошлом году).

Меньше всего среди всех возрастных групп так считают россияне в возрасте 18-30 лет. Тем не менее, и среди лиц, которые СССР не застали, "хорошим временем" эту эпоху считают 64%.

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Немало в России и людей, которые жалеют о распаде СССР – 63%. Причем чем старше респонденты, тем больше среди них тех, что жалеют (30% – в группе 18-30, 53% – в группе 31-45, 76% – в группе 46-60, 85% – в группе старше 60 лет).

Опрос проходил 16-18 декабря 2022 года, участие приняли 1 500 респондентов из 53 субъектов РФ (104 населенных пункта).

Как менялось отношение украинцев к СССР

В 2000 году лишь чуть больше половины (53%) украинцев однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза. Количество сторонников Советского Союза стремительно уменьшалось на протяжении десятилетий. Теперь, как показывают результаты опроса Центра Разумкова противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство во всех регионах страны.

В мае группа "Рейтинг" провела опрос и установила, что украинцы в этом году демонстрируют самый низкий за всю историю показатель ностальгии по распаду СССР. Так, в 2022 году абсолютное большинство украинцев – 87% – не сожалеют о распаде СССР.

В 2015 году в Украине началась декоммунизация. Под запретом оказалась вся советская символика, прошла волна переименований населенных пунктов и улиц, названных в честь советских деятелей, сносили памятники Ленину. С началом полномасштабной захватнической войны, развязанной Россией, в Украине началась вторая волна декоммунизации и дерусификации.

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