Мужчина утверждает, что его имя используют в неправильном значении.

Житель российского Новосибирска судится с Русской православной церковью из-за имени. Дело в том, что 45-летнего мужчину зовут Люцифер,

Об этом пишет "КП".

По его словам, служители церкви используют его имя в неправильном значении. Он уточнил, что имя Люцифер означает "светоносный".

В связи с этим он через суд требует признать информацию церковников о Люцифере такой, что не соответствуют действительности. Кроме того, он потребовал выплатить компенсацию в размере 666 рублей.

Читайте такжеВ Крыму священник-блогер вышел на тропинку, поскользнулся и сорвался со скалы"Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом", - объяснил мужчина.

При этом он указал, что астрологи цифрой 666 обозначают планету Венеру и богиню любви.

Стоит отметить, что мужчину до лета текущего года звали Алексей, но он сменил имя на Люцифер.

Как ранее сообщал УНИАН, в Оренбургской области российский священнослужитель получил 13 лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми. С января 2019 года по февраль 2020-го настоятель приходов Асекеевского района изнасиловал троих несовершеннолетних. Кроме того, одного из детей он систематически спаивал алкоголем.

Автор: Анастасия Горбачева