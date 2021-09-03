Батюшку отправили за решетку на 13 лет.

В Оренбургской области российский священнослужитель получил 13 лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, с января 2019 года по февраль 2020-го настоятель приходов Асекеевского района изнасиловал троих несовершеннолетних. Кроме того, одного из детей он систематически спаивал алкоголем.

Суд признал священника виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), а также преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Читайте такжеВ Москве забеременела 12-летняя школьницаБатюшку отправили за решетку на 13 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного.

Как пишет "Оренбург медиа", речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве). По словам официального представителя РПЦ, после вступления приговора в законную силу Епархиальный суд Бузулукской епархии рассмотрит лишение иеромонаха сана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова