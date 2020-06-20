Российский поп забаррикадировался в храме, а теперь требует от патриарха Кирилла покинуть РПЦ

Мужчина забаррикадировался при поддержке "казаков" в монастыре Свердловской области.

Главу Русской православной церкви, патриарха Кирилла раскритиковали же свои есть священники из-за закрытия храмов на период карантина.

Об этом сообщает kommersant.

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С критикой главы РПЦ в очередной раз выступил священник Сергей Романов. Журналисты уточняют, что Романов является ярым противником карантинных ограничений и связанных с этим закрытием храмов.

Из-за чего 15 июня он забаррикадировался при поддержке "казаков" в монастыре Свердловской области.

Также российский поп является сторонником теории чипирования населения под видом вакцины и ранее требовал привлечь Путина к ответственности.

Теперь Романов требует от Кирилла сложить полномочия.

«Патриарху Кириллу, митрополиту Илариону, Кириллу и многим другим к церковному суду надо сложить свои полномочия. Напишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», – сказал он в видеообращении. Он также заявил, что храмы не закрывали ни во время войны, ни во время чумы.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье открыли главный храм Вооруженных сил России, который хотели «украсить» изображениями Путина, Сталина и иллюстрациями аннексии Крыма.

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