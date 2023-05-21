Ребенка заперли в сарае, который затем кто-то поджег.

В Подмосковье дети живьем сожгли 11-летнего мальчика, заперев его в сарае и устроив поджог. Об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла в городе Раменское, что в 30 км от Москвы. По данным телеграм-канала Shot, между детьми произошла ссора, после которой 11-летнего мальчика заперли в сарае. Издание "112" уточняет, что двери специально заколотили гвоздями.

Кто именно осуществил поджог, пока не ясно. Когда начался пожар, дети попытались вызволить друга из запертого ими же сарая, но не смогли. Тогда позвали на помощь взрослых, но те тоже не успели вовремя.

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"Они ломали щеколды, пытались разрушить лопатой постройку, но это не помогло, огонь был слишком сильный. Когда взрослые сломали сарай, ребёнок уже сильно обгорел и умер", – пишет 112.

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