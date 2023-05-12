Огромное пламя и столб черного дыма видно за много километров.

В подмосковном городе Дзержинск вспыхнул масштабный пожар на территории местной ТЭС. Как видно на фото и видео, пламя достигает высоты в пару десятков метров, столб дыма виден на многие километры вокруг.

На опубликованных в сети кадрах хорошо видно, что на территории ТЭС горит огромная гора автомобильных покрышек. Как сообщают в местном МЧС, общая площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров.

О причинах возникновения пожара ничего не сообщается.

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Пожары в России – последние новости

В Москве сегодня вспыхнул машиностроительный завод имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. В кабинете на втором этаже вспыхнули личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня пошло сильное задымление помещения.

А на прошлой неделе в Свердловской области России из-за лесных пожаров загорелись склады с порохом. Это произошло в результате лесного пожара в поселке Первомайский с населением 400 человек.

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