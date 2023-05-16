Свидетельница вызвала полицию на место преступления.

В России 14 мая в Балтийске Калининградской области задержан военнослужащий в/ч 71707 Севастополя 24-летний лейтенант Константин Чистяков. Мать и отец подозреваемого подтвердили сам факт задержания сына, но от дальнейших комментариев отказались.

Как пишет ASTRA, с журналистами связалась местная жительница, ставшая невольной свидетельницей происшествия. Екатерина работает в местном отделении одного из предприятий ЖКХ. В воскресенье, 14 мая, она услышала слабый крик.

"Я в 6:10 по территории прошлась, а потом слышу какой-то голос. Думаю: мало ли, компания, у нас там иногда сидят, выпивают люди. Слышала, что какие-то стоны были, девочка крикнула "Ай, крапива, больно". Я думаю, ну мало ли, парочка. Там дерево мешало, я видела, что какие-то разборки происходят, но она крикнула только один раз "Помогите!" Потом смотрю, а у парня руки все крови. И бьёт прямо не останавливаясь, где-то ударов 30 было", - рассказала изданию женщина.

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Екатерина вызвала полицию. Насильник хотел сбежать, но его поймали подоспевшие на помощь местные парни. Лицо и тело пострадавшей девушки были в крови.

"Она говорит: "Помогите, он меня изнасиловал". Он её, знаете, насиловал и кулаками бил. У неё были лосины спущены, лицо всё в крови. Я взяла у себя одеяло, укрыла её. Подъехала скорая, знакомая стала ей раны обрабатывать. Парень, получается, острыми камнями по всему лицу. Оно неузнаваемое вообще. Потом этого "героя" привели. Он неадекватный был или на наркоте какой-то… Мальчишки его, конечно, тоже побили", - рассказала журналистам очевидица.

Молодые люди, которые задержали подозреваемого, также рассказали о случившемся в своём телеграм-канале, где опубликовали видео задержания военнослужащего Чистякова.

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