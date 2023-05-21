Близкие парня шокированы самоубийством, отметили журналисты.

В российском городе Мелеуз (республика Башкортостан) 15-летний восьмиклассник свел счеты с жизнью из-за парикмахерской.

Утром подросток сильно поссорился с родителями, поскольку они заставляли его идти в парикмахерскую постричься, а он этого не хотел, сообщил Telegram-канал Baza в воскресенье, 21 мая. По его данным, парень после ссоры ушел из квартиры на эмоциях, а через 3,5 часа его нашли возле дома мертвым.

"Тело 15-летнего… заметили у подъезда его же многоэтажки... Чтобы спасти парня, на место тут же вызвали врачей, однако они помочь уже ничем не могли. Никаких предсмертных записок с объяснением своих мотивов… не оставил. При обходе дома лишь обнаружилось, что подросток сумел пробраться на крышу, несмотря на закрытые чердаки", - говорится на канале.

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Близкие шокированы самоубийством парня, поскольку у него было много друзей, и в школе он был отличником, принимал участие в олимпиадах.

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В начале мая стало известно, что во временно оккупированном РФ Крыму - в Керчи - приезжий "начальник центра кинологической службы" Сергей Довженко захотел проверить, как работает "полиция" и с этой целью попросил местного жителя Александра Калиниченко, который косил траву на ул. Комарова, сделать ложный вызов - сообщить о краже газонокосилки.

Мужчина отказался совершать ложный вызов, однако пособники оккупантов продолжали от него требовать совершения такого поступка. Потом Калиниченко стало плохо, и спустя некоторое время он умер.

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