Об этом высказался депутат российской Госдумы.

Депутат российской Госдумы Вячеслав Затулин шокировал российскую аудиторию заявлением о том, что у Украины при действующем президенте Владимире Зеленском есть будущее.

В эфире на росТВ он отметил, что в рамках своей "СВО"(специальной военной операции) Россия не достигла ни одной цели: "Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей "ЛНР" и "ДНР". По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл", - указал он.

Затулин пояснил, что говорит об нейтралитете Украины. По его мнению, Зеленский сумеет сохранить украинскую государственность, поскольку России не хватает сил, чтобы этому помешать.

"Останется ли Украина под руководством Зеленского или его приемников существовать, в силу того, что происходит, или нет? Останется, могу вам сказать! Останется! Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая оказывается, на самом деле не хватает. На мой взгляд, руководство нашей страны лишний раз об этом не высказывается, и правильно делает. Но, оно по сути дела, дает понять, что оно это понимает", - подчеркнул Затулин.

Зеленский пояснил, почему Путин постоянно угрожает Украине

Напомним, что лидер Украины Владимир Зеленский в интервью для The Wall Street Journal объявил о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению и освобождению временно оккупированных территорий.

Также он прокомментировал поведение лидера РФ Владимира Путина. По словам украинского президента, Путин ведет себя, как загнанный в ловушку зверь. Поэтому угрозы - единственное, что он может использовать, считает Зеленский.

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