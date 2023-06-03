Президент подчеркнул, что Украине нужны дополнительные комплексы Patriot.

Украина готова к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, Украина хоть и хотела бы иметь какие-то дополнительные ресурсы для контрнаступления, но не может ждать месяцы.

"Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что у России преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от авиации врага означает, что может погибнуть много солдат во время контрнаступления.

Еще глава государства подчеркнул, что Украине нужны дополнительные комплексы Patriot для защиты как гражданского населения, так и воинов на передовой.

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