Глава государства подчеркнул, что российский лидер хочет запугать мир.

Русский диктатор Владимир Путин из-за своего постоянного желания что-то демонстрировать миру больше похож на фотомодель, чем на лидера государства. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

В частности, украинский лидер в очередной раз выразил сомнения относительно применения Россией ядерного оружия из-за "любви Путина к себе и к своей жизни". По мнению Зеленского, Путин не готов рисковать собой.

"Но это же не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это уже другое", - объясняет Зеленский.

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Тем не менее, украинский президент считает, что вероятность применения Россией своего ядерного оружия намного меньше, чем вероятность его не применения.

Стремлением что-то продемонстрировать внешнему миру Зеленский также объясняет решение Кремля направить ядерное оружие в Беларусь под обманчивым оправданием якобы защиты от НАТО.

"Все это много таких политических шагов. Что-то постоянно показывать. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует всему миру и думает, что всем кайфово жить в каком-то запугивании", - отметил Зеленский.

Российское ядерное оружие в Беларуси

Как сообщал УНИАН, около недели назад стало известно, что Россия и Беларусь подписали соглашения о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.

С тем, эксперты считают, что российское ядерное оружие вряд ли окажется в Беларуси. По их мнению, Россия и со своей территории может нанести ядерный удар по любой точке планеты, однако применение ядерного оружия Россией маловероятно.

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