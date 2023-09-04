Его приковали наручниками к дереву и избили до смерти. Властям РФ на этот инцидент все равно. После операции военный "удобно" для всех скончался.

В Ростовской области российские силовики избили до смерти контрактника, который рассчитывал поучаствовать в войне против Украины.

Речь идет о 48-летнем Михаиле Пичугине, жителе Свердловской области, который 3 июня 2023 года заключил контракт на двухлетнюю службу в армии с Минобороны РФ, отмечает "Агентство. Новости".

Сперва военный подвергался избиениями в Оренбургской области, куда его направили для обучения. Оттуда он регулярно присылал фото и видео, свидетельствующие о его побоях. Там же ему однажды сломали пальцы, отмечает "Агентство".

Видео дня

В начале августа Пичугина передислоцировали в Ростовскую область. Там его сильно избили местные силовики: они подошли к Пичугину во время отдыха с другими военными у реки, когда он в компании выпивал. Его приковали наручниками к дереву и начали бить. Об этом инциденте Пичугин успел рассказать близким по телефону до того момента, как его госпитализировали из-за ухудшения здоровья после побоев.

В конечном итоге местные хирурги провели Печугину операцию, после которой тот "удобно" скончался.

"В морге семье сообщили, что военный скончался от травмы головы, а также показали тело погибшего - на руке у Пичугина были видны кровавые следы, похожие на отметки от наручников", - говорится в сообщении.

РосСМИ отмечают, что местным властям и правоохранителям на этот инцидент все равно: тело Пичугина лежит в морге с 24 августа - его не разрешают забрать близким. Никакого дела по факту избиения Пичугина в РФ также не возбуждали.

На Кубани силовики расправились с парой "вагнеровцев"

Напомним, в августе в Туапсинском районе (Краснодарский край) местные расправились с двумя бывшими наемниками ЧВК "Вагнер". Их избили до смерти. Тела бывших пригожинских боевиков нашли силовики на берегу реки 5 августа, у поселка Дедеркой. Предполагается, что на месте инцидента случилась драка. В расправе над "экс-вагеровцами" подозревают 27-летнего Туркменяна Артема Эдуардовича и 36-летнего Тулумджяна Вартана Размиковича.

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