Их тела нашли на берегу реки.

В Туапсинском районе Краснодарского края до смерти забили двоих бывших наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. В ночь на 5 августа полицейским сообщили, что на берегу реки в поселке Дедеркой произошла драка. Прибывшие силовики нашли на месте два тела бывших боевиков 41 и 38 лет. С ними был 21-летний мужчина, ему удалось сбежать.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются 27-летний Туркменян Артем Эдуардович уроженец села Шепси Туапсинского района и 36-летний Тулумджян Вартан Размикович, проживающий в Туапсе.

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Возвращение "вагнеровцев" в Россию

Напомним, после неудавшегося мятежа, семьи погибших наемников ЧВК пожаловались, что им больше не выдают справки участников войны.

В Забайкальском крае группа людей избила вернувшегося с войны в Украине "вагнеровца" без ноги. По данным СМИ, с него сорвали все награды, назвав убийцей.

В то же время бывшие наемники Пригожина совершают преступления уже в России. Так, в Кировской области "вагнеровец" запугал жителей своего села, после чего убил женщину, у которой снимал дом.

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