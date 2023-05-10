Сначала силовики избили его во время задержания, а потом в автозаке.

В Москве силовики задержали Александра Посконного, который вышел к метро "Тверская" с флагом Украины. Не обошлось без применения силы.

Как рассказал мужчина правозащитному проекту "ОВД-Инфо", сначала силовики избили его во время задержания, а потом в автозаке. Кроме того, по его словам, полицейские угрожали ему уголовным делом по статье об экстремизме.

"В итоге мужчину отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).Посконный добавил, что в отделе находились еще как минимум три человека, задержанные из-за желтого и синего цветов в одежде", – говорится в сообщении.

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В России односельчанин застрелил пьяного оккупанта во время празднования возвращения с войны. Российский военный вломился в его дом, избил жену мужчины и угрожал ей изнасилованием, а также сломал сыну челюсть.

В начале мая в России обрушился аттракцион, на котором находились люди. В результате инцидента в Оренбурге пострадали около 20 человек, в том числе дети. Некоторые пострадавшие были в тяжелом состоянии.

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