История гражданина РФ, проживающего цикличность.

Волгоградец Арсен Мелконян после возвращения из войны против Украины был задержан на угрозы судьи, которая в 2022-м году вынесла ему приговор за убийство.

Как сообщает портал V1 со ссылкой на источник в экстренных службах, гражданин РФ подозревается в угрозах судье и сотруднику ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний России).

Осенью 2022-го года Волгоградский суд приговорил Мелконяна на 11 лет лишения свободы. Арсен был обвинен в убийстве местного риелтора, у которого была ссора с сестрой обвиняемого. Мелконян жестко избил его, из-за чего тот скончался в больнице.

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Вскоре после оглашения приговора Мелконян перестал участвовать в судебном процессе по выплате моральной компенсации семье потерпевшего, а на сайте суда появилась отметка, что его местонахождение неизвестно.

Согласно информации друзей осужденного и соседей Мелконяна, он за период отсутствия воевал против Украины, а в апреле вернулся в Волгоград.

"У него сейчас официальная бумажка - помилование президента. Все. Человек никому и ничего не должен", - рассказал v1 друг Мелконяна.

Мелконян был задержан силовиками в начале мая, а впоследствии суд его отправил под арест.

"Будто он где-то нашел телефон судьи, которая отправила его в колонию. В общем он позвонил ей и начал угрожать. Вот за это его задержали и арестовали. Сейчас он находится в СИЗО №1", — рассказал собеседник источника.

В Следственном комитете подтвердили задержание Мелконяна. Они указали, что мужчина угрожал насильственными действиями судьи с помощью СМС. Кроме того, по версии СК, Мелконян угрожал убийством сотруднику одного из следственных изоляторов Волгограда, сопровождая свои угрозы "попыткой применения насилия, которое было прекращено". Также сообщения с угрозами Мелконян также присылал своим несовершеннолетним дочери и жене.

Действия оккупантов после возвращения с войны в Россию: что известно

В апреле "вагнеровец" после возвращения из зоны боевых действий в Москву жестко избил пенсионерку и пытался сжечь ее квартиру. У женщины диагностировали перелом носа и еще несколько травм.

В селе Новый Бурец жители жаловались на боевика из ЧВК "Вагнера", который вернулся с войны в Украине в отпуск. Сначала он терроризировал местных жителей, а затем убил женщину, которая сдавала ему жилье.

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