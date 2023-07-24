Россиянке вменяют статью об осквернении мест захоронения из-за шутливого ролика.

В РФ случился курьез из-за бюста Родины-матери: жительницу Самары обвинили в осквернении "мест захоронения" после того, как она в шутку "пощупала" грудь статуи, сняв ролик для подписчиков в Instagram. Ранее местная ФСБ отметилась задержанием ЛГБТ-активиста.

Речь идет о 23-летней Алене Агафоновой, которой инкриминируют ч. 1 ст. 244 УК РФ за сторис с волгоградским монументом, пишет "Газета.ru".

На инцидент 23 июля отреагировала прокуратура Волгоградской области. Там назвали действия Алены надругательством над памятником культурного наследия, приуроченным "Героям Сталинградской битвы". Также отмечалось, что дело Алены "взяли под контроль".

После этого россиянка поспешила извиниться и рассказала изданию, что очень "кается" и сожалеет.

"Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь", - сказала она.

Также Агафонова подчеркнула, что "патриотична" и любит РФ: "Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага", - указала она.

В РФ хотят дополнить Уголовный Кодекс статьей о "русофобии"

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая вместе "сообразили", как еще больше урезать граждан РФ в правах и свободах на фоне войны, которую президент России ведет в Украине.

Так, на Петербургском международном юридическом форуме они предложили расширить Уголовный Кодекс РФ статьей "о русофобии". При этом они сослались на украинцев, которые якобы подвергаются русофобии и чувствуют себя словно не в своей стране в Украине. В частности, не могут поддерживать 9 мая и говорить о русской литературе, заявляла Москалькова. Она сообщила, что в России нужно ввести за это уголовную ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: