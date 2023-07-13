Силовики отрапортовали о поимке "изменника родины" и показали, как это было.

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании ЛГБТ-активиста и волонтера правозащитного проекта "ОВД-Инфо" из Орловской области. Он якобы перечислял деньги на помощь украинской армии, что в РФ расценивают как госизмену.

Как пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на спецслужбу, активист, "ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину", также вел "антироссийский" информационный ресурс.

"Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ", – говорится в заявлении.

Имя задержанного активиста не сообщается. В "ОВД-Инфо" задержание активиста не комментируют. Пропагандистское агентство "РИА Новости" публикует видео агрессивного задержания активиста сотрудниками спецслужбы.

ОВД-Инфо - что известно о проекте

"ОВД-Инфо" (от аббревиатуры "Отдел внутренних дел") – российский негосударственный правозащитный медиапроект, направленный на борьбу с политическими преследованиями. Занимается мониторингом преследований по политическим мотивам, случаев превышения полномочий сотрудниками российской полиции, насилия в отношении политических заключенных со стороны сотрудников исправительных учреждений и так далее. Проект был основан в 2011 году после массовых задержаний участников митинга против фальсификации парламентских выборов.

В 2021 году Минюст России включил "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента", а Роскомнадзор заблокировал сайт проекта якобы из-за "пропаганды терроризма и экстремизма".

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