Российские власти хотят сажать в тюрьму тех, кто не любит Россию и россиян.

В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию". С такой инициативой на Петербургском международном юридическом форуме выступили уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ТАСС.

Она рассказала, что в прошлом году получила в пять раз больше жалоб на случаи "русофобии", чем в 2021 году. Москалькова утверждает, что жалобы касались нарушений "практически всех основных прав человека".

В частности она уверяет, будто бы получила "тысячи обращений" от граждан Украины, которые чувствуют себя чужими в своей стране – боятся жить в Украине, боятся говорить о 9 мая, боятся высказывать мысли о русской литературе.

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"Я считаю, что русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно опасного деяния. Это является одной из форм современного неонацизма, которая заключается в дискриминации российских граждан по этническому, национальному, языковому, религиозному и иным признакам", – заявила российский омбудсмен.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также высказалась за то, чтобы на уровне закона определить понятие "русофобия" и установить уголовную ответственность за нее.

Русофобия – последние новости

В прошлом году Министерство обороны Украины предложило отказаться от термина "русофобия", которым обычно определяют общую неприязнь к России и россиянам. Ведомство считает термин ошибочным, поскольку он в буквальном переводе означает "страх перед россиянами".

"Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберем наш словарный запас: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от англ. go home "идти домой")", – предлагают военные.

К слову, русскоязычные жители других стран далеко не в восторге от того, что Россия пытается их "защищать". Недавно в Риге местные русскоязычные граждане даже устроили пикет, на котором требовали от Москвы перестать использовать их в своих интересах.

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