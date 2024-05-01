Уроки ведут ключевые фигуры в системе российской пропаганды, среди них Сергей Мардан, который призывал убивать украинцев.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила создание онлайн школы, в которой обучают "корреспондентов" работать на оккупированных Россией украинских территориях.

"В России финансируемая Кремлем онлайн-школа готовит поколение военных "корреспондентов" для работы на оккупированных украинских территориях. Репортеры без границ осуждают эту новую пропагандистскую фабрику, которая дополняет систематические репрессии против независимых журналистов, чтобы уничтожить любой доступ к независимой информации и навязать официальную версию Кремля о войне в Украине", - говорится в заявлении RSF.

Как отмечается, Путин еще в марте 2022 года заявил, что ведет "информационную войну". Именно эта война предусматривает подготовку армии пропагандистов для работы на оккупированных территориях Украины. Организация обращает внимание, что на фото, опубликованном 8 апреля в соцсети ВКонтакте, "Школа военных корреспондентов" ("Школа Военкора") показала, как ее первый выпуск слушателей позирует перед частично разрушенным зданием на оккупированных территориях Украины. В частности, 12 марта дипломы получили два десятка выпускников этой новой онлайн-школы "журналистики", которая предоставляет бесплатное обучение тому, как стать военным корреспондентом, который следует линии Кремля.

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Говорится, что "школьная" программа включает обучение интервью с российскими солдатами, логистику репортажей и репортажную стажировку на фронте. Занятия проводят репортеры, которые работали на оккупированных территориях Украины для российских государственных СМИ, таких как телеканал новостей RT и информационное агентство РИА Новости, а также прокремлевская газета "Известия".

"Некоторые из людей, которые проводят уроки, являются ключевыми фигурами в системе российской пропаганды, например Александр Малькевич, основатель сети СМИ на оккупированных территориях, и Сергей Мардан, журналист провластного таблоида "Комсомольская правда", - говорится в заявлении.

Уточняется, что Мардану СБУ выдвинуло подозрение в "призывах к геноциду" украинцев.

"Кремль готовит новое поколение "военных корреспондентов" - на самом деле армию пропагандистов - для работы на оккупированных украинских территориях. Между тем российские войска продолжают безнаказанно подавлять любые голоса несогласных, заставляя независимых журналистов в России выбирать между ссылкой или тюрьмой и выслеживая на оккупированных территориях тех, кто не сотрудничает", - подчеркивает руководитель отдела RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

RSF осуждает указанные методы, направленные на уничтожение достойной доверия журналистики и плюралистической медиа-экосистемы с целью навязывания официального кремлевского нарратива.

По данным RSF, онлайн-школу основала 26-летняя российская бизнес-леди и выпускница журфака Вера Кироненко с помощью гранта в размере почти 100 тыс. евро в 2023 году от Фонда президента России по культурным инициативам. Добавляется, что эта женщина, находясь в Томске, городе, расположенном более чем в 3500 км к востоку от Москвы, активно рекламировала школу в социальных сетях.

"После приглашения "журналистов, студентов специализированных университетов, писателей, авторов блогов, кинематографистов и всех тех, кто работает в медиа" пройти "учебный курс", школа заявила, что вскоре после своего запуска в декабре 2023 года имеет более 1000 зарегистрированных студентов. Официально кремлевское финансирование прекращается в конце апреля, но регистрация на новый курс уже открыта", - говорится в заявлении RSF.

Отмечается, что школа является последним вкладом в и без того разветвленную пропагандистскую сеть России и напоминается, что в сентябре 2023 года RSF было осуждено обучение "журналистским профессиям", которое проводится в центре "Медиатополь", который поддерживается российскими оккупационными войсками, в городе Мелитополь на юго-востоке Украины.

Российская пропаганда

СБУ собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призывал к геноциду украинского народа. Фигурант является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также принимает активное участие в ток-шоу на еще одном рупоре кремля - телеканале "Соловьёв live".

По данным СБУ, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов. Он постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины. Например, в одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые оказывают сопротивление захватчикам.

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