Украинцев предупредили о спекуляциях с евро: курс валют сегодня

Отмечается, что евро будет инструментом для спекуляций.

Курс доллара в Украине в субботу, 3 января, в большинстве обменников и работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием от 42,00 до 42,25 гривни и продажа от 42,45 до 42,75 гривни, отмечает аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 49,50 до 49,80 гривни и продажа от 49,95 до 50,20 гривни.

"За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктах - евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке в этот период", - предупредил эксперт.

По его мнению, владельцам обменников нет смысла расширять спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и евро.

"Обменники проработают в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах до 20-25 копеек, а по евро - в пределах до 20-30 копеек. Оптовые обменники сохранят спред по доллару и по евро в пределах 15-20 копеек", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

