Очевидцы сообщают о взрывах.

В ночь на 1 траня неизвестные беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар.

Как пишет "База" со ссылкой на очевидцев, атака произошла около трех часов ночи. Был слышен гул, а затем произошли два взрыва.

Сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Официального подтверждения пока нет.

Видео дня

Удары СБУ вглубь России: что надо знать

24 апреля СБУ ударили беспилотниками по двум базам "Роснефти". Известно об уничтожении не менее 26 тыс. кубометров российского топлива.

Ранее СБУ, ГУР и Силы специальных операций Украины ударили по 8 регионам России. Целью стали энергетические объекты. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По мнению политолога Тараса Загороднего, удары по нефтебазам - это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России. Ведь кроме эстетического удовольствия от российских пожаров, есть и сугубо практический аспект.

Вас также могут заинтересовать новости: